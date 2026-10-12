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Тульские новости

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Узловский суд Тульской области вынес приговор за убийство

Узловский суд Тульской области вынес приговор за убийство

Установлено, что вечером 7 августа текущего года мужчина распивал спиртное со знакомым в своей квартире на улице Октябрьской в Узловой.

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