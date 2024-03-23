Предполагаемые убийцы Крокус-Сити Холл

Марина Козуб

Нет ! Должны быть казнены, Только не на КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ! Ни в коем разе не испоганить кровью этих мерзавцев СВЯТОЕ ДЛЯ КАЖДОГО МЕСТО, не только русского, а кому дорог этот исторический памятник, символ нашей России. Нужно соорудить ЛОБНОЕ МЕСТО за городом, казнить на плахе... Чурок всех выселить из России. Это скрытая бомба для нашей земле. Об этом говорят все их сборища, их диаспоры типа маленьких республик, требующих всех прав, которые они хотят, не считаясь с законами РОССИИ,