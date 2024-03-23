Россия всех найдёт. Вопросы ещё есть по поводу тех, кто воюет на Украине против нас? Россия обязательно найдет и накажет всех террористов, включая наемников, сражающихся на стороне Киева.
Предполагаемые убийцы Крокус-Сити Холл
Комментарии
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Марина Козуб
Нет ! Должны быть казнены, Только не на КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ! Ни в коем разе не испоганить кровью этих мерзавцев СВЯТОЕ ДЛЯ КАЖДОГО МЕСТО, не только русского, а кому дорог этот исторический памятник, символ нашей России. Нужно соорудить ЛОБНОЕ МЕСТО за городом, казнить на плахе... Чурок всех выселить из России. Это скрытая бомба для нашей земле. Об этом говорят все их сборища, их диаспоры типа маленьких республик, требующих всех прав, которые они хотят, не считаясь с законами РОССИИ,
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16 час.
Сергей Парков
Выявить и вывести в Россию для суда и наказания всех организаторов теракта в Крокус-сити. Хоть из Лондона, хоть из Киева, хоть из из любого места, где их обнаружат. Или наша госбезопасность выучку потеряла?
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15 час.
Юрий Вереин
Всех таджиков , до единого, из России вон!!! и тех кто получил гражданство РФ тоже!!!
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5 час.
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