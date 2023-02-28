Битва за Авдеевку: Зачем 3-й нацполк «Киев» * уродует русских детей

УкроСМИ сообщили о начале самой ожесточенной битвы за прорыв натовского «Восточного вала» Александр Ситников Фото: AP/TASS (фото из архива) Бандеровский генерал Наев назвал бои на Авдеевском направлении более важными, чем сражение за Бахмут.