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Битва за Авдеевку: Зачем 3-й нацполк «Киев» * уродует русских детей

Битва за Авдеевку: Зачем 3-й нацполк «Киев» * уродует русских детей

УкроСМИ сообщили о начале самой ожесточенной битвы за прорыв натовского «Восточного вала» Александр Ситников Фото: AP/TASS (фото из архива) Бандеровский генерал Наев назвал бои на Авдеевском направлении более важными, чем сражение за Бахмут.

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