Оспа обезьян в России: у пяти госпитализированных диагноз подтвердился. Какие симптомы у болезни?Подозрения на оспу обезьян у пятерых пациентов в Санкт-Петербурге подтвердились.
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