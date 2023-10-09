Мужчина пропагандировал идеологию «Айдара» среди детей и получил пять лет тюрьмы

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 5,5 годам колонии уроженца Черниговской области, пропагандировавшего несовершеннолетним деятельность националистического батальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен).
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