В Ивановском регионе более 4 тысяч человек остались без электричества

Для восстановления электроснабжения работают бригады.Из-за неблагоприятных погодных условий в 9 муниципальных районах (Ивановском, Лежневском, Савинском, Тейковском, Ильинском, Комсомольском, Шуйском, Родниковском, Пестяковском) было прервано электроснабжение.
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