НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ивановские новости

1 подписчик

В Ивановском регионе более 4 тысяч человек остались без электричества

В Ивановском регионе более 4 тысяч человек остались без электричества

Для восстановления электроснабжения работают бригады.Из-за неблагоприятных погодных условий в 9 муниципальных районах (Ивановском, Лежневском, Савинском, Тейковском, Ильинском, Комсомольском, Шуйском, Родниковском, Пестяковском) было прервано электроснабжение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх