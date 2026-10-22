22 октября в Челябинской области будет переменная облачность без осадков, днём воздух прогреется до +11 градусов, а скорость северного ветра составит 3–8 метров в секунду.
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