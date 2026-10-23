Who was murdered and banished on this week's "Traitors"? Plus, a new power enters the game! Read our recap for all the details.
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