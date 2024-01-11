Под Ейском пройдут учения со стрельбой 11 января

В течение дня проход на полигон запрещён.Село Воронцовка располагается в 18 км от города Ейск. 11 января там пройдут тактические учения, на которых будут отрабатывать боевую стрельбу, а также применение поражения авиации.
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