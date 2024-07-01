MWC 2024 фокусируется на 5G, интеллектуальном производстве

Всемирный мобильный конгресс 2024 (MWC 2024) прошел с 26 по 28 июня в Шанхае. Выставка, посвященная теме “Будущее превыше всего”, привлекла более 250 спонсоров, экспонентов и деловых партнеров со всего мира.