Мэра Екатеринбурга спасают от фиаско перед «областью» и Москвой

В Екатеринбурге количество проголосовавших за благоустройство парков на федеральные деньги превысило 130 тысяч, хотя еще неделю назад — когда мэр Алексей Орлов разносил подчиненных — явка составляла лишь 37 тысяч при установленном Москвой (через региональное правительство) KPI в 380 тысяч голосов.