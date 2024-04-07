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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Мэра Екатеринбурга спасают от фиаско перед «областью» и Москвой

В Екатеринбурге количество проголосовавших за благоустройство парков на федеральные деньги превысило 130 тысяч, хотя еще неделю назад — когда мэр Алексей Орлов разносил подчиненных — явка составляла лишь 37 тысяч при установленном Москвой (через региональное правительство) KPI в 380 тысяч голосов.

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