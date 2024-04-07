Мэра Екатеринбурга спасают от фиаско перед «областью» и Москвой

В Екатеринбурге количество проголосовавших за благоустройство парков на федеральные деньги превысило 130 тысяч, хотя еще неделю назад — когда мэр Алексей Орлов разносил подчиненных — явка составляла лишь 37 тысяч при установленном Москвой (через региональное правительство) KPI в 380 тысяч голосов.
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