Путин ошеломил Израиль. Выбор сделан

АНГЕЛ АНГЕЛ

Израиль со своим народам показали всем народам мира, какая она "многострадальная" нация. То что в течении десятилетий они притесняли арабов, устроили им гетто и уничтожали мирное население, в том числе и детей со стариками. Незаконно насильственным путем захватывали их земли выселяя и притесняя коренное население. Методы и политика Израиля по своим злодеяниям превзошла даже фашистов в годы ВОВ, а по зверствам бандеровцев, УПА, лесных братьев, террористов и т.д. Своей проводимой политике они подставили весь еврейский народ во всем мире, последствия которые непредсказуемы. Результат аукнется им во всех государствах мира и то что в очередной раз Израиль как государство исчезнут с карт мира. История повторяется и участь народа израиля тоже...