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СССР-Россия

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Путин ошеломил Израиль. Выбор сделан

Путин ошеломил Израиль. Выбор сделан

Президент России Владимир Путин сделал ошеломляющее для Израиля заявление о необходимости создания независимого Палестинского государства.

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Комментарии
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Россиянин
Надо закрыть въезд евреям в Россию. Скоро попрутся.
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4 час.
Александр Попов
И открыть выезд
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3 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Израиль со своим народам показали всем народам мира, какая она &quot;многострадальная&quot; нация. То что в течении десятилетий они притесняли арабов, устроили им гетто и уничтожали мирное население, в том числе и детей со стариками. Незаконно насильственным путем захватывали их земли выселяя и притесняя коренное население. Методы и политика Израиля по своим злодеяниям превзошла даже фашистов в годы ВОВ, а по зверствам бандеровцев, УПА, лесных братьев, террористов и т.д. Своей проводимой политике они подставили весь еврейский народ во всем мире, последствия которые непредсказуемы. Результат аукнется им во всех государствах мира и то что в очередной раз Израиль как государство исчезнут с карт мира. История повторяется и участь народа израиля тоже...
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3 час.

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