Минобороны РФ: группировка "Днепр" нанесла поражение восьми бригадам ВСУ

Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, двух бригад береговой обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад территориальной обороны в Запорожской и Херсонской областях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии