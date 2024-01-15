Украинская военнослужащая “Макар” стала 12-й погибшей женщиной ВСУ

Через неделю должна была выйти замуж: в Харькове погибла украинская военнослужащая, которая перед этим потеряла на поле боя отцаВ зоне спецоперации на Украине погибла 12 по счёту за последний месяц украинская военнослужащая.
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