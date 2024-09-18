Израильский эксперт назвал операцию в Ливане «гениальной»

Серия взрывов в Ливане является «беспрецедентной» и «может остановить „Хезболлу“ от эскалации» кризиса на Ближнем Востоке, заявил бывший заместитель советника по национальной безопасности Израиля профессор Чак Фрейлих 18 сентября в интервью британскому телеканалу Sky News.