Израильский эксперт назвал операцию в Ливане «гениальной»

Серия взрывов в Ливане является «беспрецедентной» и «может остановить „Хезболлу“ от эскалации» кризиса на Ближнем Востоке, заявил бывший заместитель советника по национальной безопасности Израиля профессор Чак Фрейлих 18 сентября в интервью британскому телеканалу Sky News.
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