Стали известны последствия нового удара Казахстана по России

Официально казахстанские власти заявляют, что не придерживаются антироссийской позиции. Они стараются поддерживать с Москвой хорошие добрососедские отношения, лишь с одним "но": идти против западных санкций страна не будет.
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