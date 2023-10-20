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Стали известны последствия нового удара Казахстана по России

Стали известны последствия нового удара Казахстана по России

Официально казахстанские власти заявляют, что не придерживаются антироссийской позиции. Они стараются поддерживать с Москвой хорошие добрососедские отношения, лишь с одним "но": идти против западных санкций страна не будет.

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