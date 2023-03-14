Суд в Екатеринбурге вынес приговор мошеннику, который обманывал стариков по известной схеме

20-летний парень подрабатывал "бегунком" у аферистов, выманивавших деньги у пенсионеров под видом силовиковВ Екатеринбурге на два года отправится в тюрьму 20-летний молодой человек, который обманывал пенсионеров по схеме "помоги, я попал в ДТП".