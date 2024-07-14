15 завораживающих снимков Красной планеты от NASA

Марс все еще остается одной из самых таинственных планет в нашей Солнечной системе. Благодаря усилиям NASA, последние исследования этой планеты принесли не только полезную информацию о планете, но очень красивые и ранее невидимые фотографии красивых пейзажей Марса.
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