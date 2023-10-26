В Раде анонсировали усиление мобилизации из-за потерь ВСУ

Украинской армии необходимо формирование новых бригад, в том числе из-за потери личного состава. Об этом рассказал член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин, передает «Коммерсант» со ссылкой на украинские СМИ.
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