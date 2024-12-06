Осторожно – эти вещи нельзя стирать в машинке: 5 предметов гардероба, которые лучше не закладывать в стиралку Ольга БезродняяЕсть пять предметов гардероба, которые никогда нельзя стирать с другими вещами, чтобы не добавить себе хлопот.