3 тонны «чугунного ужаса» разметали нациков: Карта специальной военной операции на Украине на 30 апреля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваФронтовая авиация России продолжает наращивать огневую мощь, методично выжигая позиции противника на донбасском направлении.