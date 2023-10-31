В школах и гимназиях Иркутска обновили спортивные площадки

В Иркутске продолжается обустройство спортивных площадок в общеобразовательных учреждениях. По проекту «Народные инициативы» в школе № 64 установили ограждения, баскетбольные кольца, постелили резинопол, оборудовали опоры освещения.
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