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Уэлбек забил в дебютном матче за «Челси» – «Лутону» в Кубке лиги

Дэнни Уэлбек забил в дебютном матче за « Челси ». 35-летний форвард открыл счет на 50-й минуте матча 2-го раунда Кубка английской лиги против « Лутона » (1:0, второй тайм).

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