В Джакарте задержан обнажённый россиянин, пытавшийся взобраться на национальный монумент

Необычный инцидент произошёл в столице Индонезии — Джакарте. Местные правоохранители задержали 36-летнего гражданина России, который в полном обнажении попытался забраться на Монумент национальной независимости, более известный как Монас.
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