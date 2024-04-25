Минздрав не разрешает: ОРВИ больше не будут лечить антибиотиками

Министерство здравоохранения РФ утвердило новый стандарт по диагностике и лечению ОРВИ у взрослых. Ведомственный приказ № 127н от 18 марта 2024 года пришел на смену прежнему документу, действовавшему около восьми лет.
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