Почти пять тысяч рублей придется потратить родителям на цветы к 1 сентября в этом году

Это одна десятая от всех затрат на сборы одного школьникаК 1 сентября средний чек на цветы в России значительно вырос.
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Дуракам закон не писан.