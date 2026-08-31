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Daily Storm

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Почти пять тысяч рублей придется потратить родителям на цветы к 1 сентября в этом году

Почти пять тысяч рублей придется потратить родителям на цветы к 1 сентября в этом году

Это одна десятая от всех затрат на сборы одного школьникаК 1 сентября средний чек на цветы в России значительно вырос.

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