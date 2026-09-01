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Спроектировал главный кинотеатр Минска, бросил сцену на пике славы и вернулся: судьба солиста «Песняров» Леонида Борткевича

Спроектировал главный кинотеатр Минска, бросил сцену на пике славы и вернулся: судьба солиста «Песняров» Леонида Борткевича

Чистый, узнаваемый с первых нот голос Леонида Борткевича сделал «Александрину», «Березовый сок» и «Олесю» гимнами эпохи.

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