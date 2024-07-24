Тимур Иванов счел свои действия гражданско-правовыми отношениями

РИА Новости/Илья Питалев Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов считает, что его действия, которые следствие расценивает как преступные, представляют собой "результат гражданско-правовых отношений".
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