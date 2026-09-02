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Аргументы и Факты

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Спикер Верховной Рады Стефанчук заявил, что выборов на Украине не будет

Спикер Верховной Рады Стефанчук заявил, что выборов на Украине не будет

Граждан Украины предупредили, что выборы президента в стране проводиться не будут, и призвали готовиться к тяжёлой зиме.

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