Заместитель главнокомандующего проверил Главное управление Росгвардии по городу Москве

Глава Росгвардии провел совещание с руководством московского управления. Заместитель Главнокомандующего обсудил ключевые вопросы военно-политической работы, в том числе подготовку к Единому дню голосования и обеспечение избирательных прав сотрудников ведомства.
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