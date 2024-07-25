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Заместитель главнокомандующего проверил Главное управление Росгвардии по городу Москве

Заместитель главнокомандующего проверил Главное управление Росгвардии по городу Москве

Глава Росгвардии провел совещание с руководством московского управления. Заместитель Главнокомандующего обсудил ключевые вопросы военно-политической работы, в том числе подготовку к Единому дню голосования и обеспечение избирательных прав сотрудников ведомства.

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