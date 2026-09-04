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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мужчина был уволен с работы за расистское послание баскетболистке WNBA Дирике Хэмби

Сотрудник американской медицинской компании Acclaro Medical был уволен после того, как отправил личное текстовое сообщение с расистскими оскорблениями в адрес баскетболистки WNBA Дирики Хэмби.

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