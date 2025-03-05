Это Калининский район города Донецка улица Овнатаняна 16А. Поток воды стоит регулярный. Ориентир Спортивный Клуб Легион.
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Это Калининский район города Донецка улица Овнатаняна 16А. Поток воды стоит регулярный. Ориентир Спортивный Клуб Легион.
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