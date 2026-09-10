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Татар-информ

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ISU закрыл россиянам путь на международную арену: Валиевой снова отказали

ISU закрыл россиянам путь на международную арену: Валиевой снова отказали

Фото: телеграмм-канал фигуристки Международный союз конькобежцев (ISU) отклонил апелляции российских фигуристов Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Александры Степановой и Ивана Букина на получение нейтрального статуса.

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