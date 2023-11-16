Любовью и не пахнет: язык тела выдал отношение Бондарчука к Паулине Андреевой

Супруги недавно вместе появились на публике. Федор Бондарчук и Паулина Андреева Komsomolskaya Pravda/Global Look PressФедор Бондарчук почти ничего не рассказывает о своей семейной жизни с Паулиной Андреевой, что даёт почву для появления разного рода слухов.
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