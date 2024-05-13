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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мамиашвили о критериях МОК: «В их больные головы что угодно может прийти после того, как Бах совершил молебен «святым» Лексусу и Вовану»

Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Там смогут выступить российские спортсмены, которые получат нейтральный статус и пройдут квалификацию.

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