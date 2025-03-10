Российские военные осуществили прорыв через пустой газопровод Уренгой – Помары – Ужгород в тыл украинских формирований в Судже, внеся беспорядки в ряды ВСУ.
«Горели легкие, текли слезы»: опубликованы детали выхода российских бойцов в тыл 7-тысячной группировки ВСУ через газовую трубу
Комментарии
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Лена Елена
Наши воины-лучшие. Спасибо вам, мужики.
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23 час.
Владимир Алтайцев
Это героизм на грани безумия. Это какую же силу воли надо иметь, чтобы по газовой трубе , где любая искра могла привести к гибели, проползти, пройти сгорбившись 15 км!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22 час.
Игорь Егоров
Не каждому дано быть героем, и многим не понять, что для небольшого количества мужчин война, это в кайф. Таких людей мало в ротах и взводах, обычно не более 1-3%, в ВОВ такое тоже были и благодаря им в критические минуты боя командирам удавалось выполнить приказ и сохранить жизни многих солдат. Почему такое случается, видимо по одной причине, либо они заговоренные, либо Бог их очень любит и оберегает. И потом, в таких трубах газа нет и от искры они не взрывается, проста там чертовский трудно дышать.
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5 час.
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