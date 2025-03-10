«Горели легкие, текли слезы»: опубликованы детали выхода российских бойцов в тыл 7-тысячной группировки ВСУ через газовую трубу

Игорь Егоров

Не каждому дано быть героем, и многим не понять, что для небольшого количества мужчин война, это в кайф. Таких людей мало в ротах и взводах, обычно не более 1-3%, в ВОВ такое тоже были и благодаря им в критические минуты боя командирам удавалось выполнить приказ и сохранить жизни многих солдат. Почему такое случается, видимо по одной причине, либо они заговоренные, либо Бог их очень любит и оберегает. И потом, в таких трубах газа нет и от искры они не взрывается, проста там чертовский трудно дышать.