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Несекретные материалы

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«Горели легкие, текли слезы»: опубликованы детали выхода российских бойцов в тыл 7-тысячной группировки ВСУ через газовую трубу

«Горели легкие, текли слезы»: опубликованы детали выхода российских бойцов в тыл 7-тысячной группировки ВСУ через газовую трубу

Российские военные осуществили прорыв через пустой газопровод Уренгой – Помары – Ужгород в тыл украинских формирований в Судже, внеся беспорядки в ряды ВСУ.

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Комментарии
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Лена Елена
Наши воины-лучшие. Спасибо вам, мужики.
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23 час.
Владимир Алтайцев
Это  героизм  на  грани  безумия. Это  какую  же  силу  воли  надо  иметь, чтобы  по  газовой  трубе , где  любая  искра могла привести к гибели, проползти, пройти  сгорбившись  15  км!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22 час.
Игорь Егоров
Не каждому дано быть героем,  и многим не понять, что  для небольшого количества  мужчин война, это в кайф. Таких  людей мало в ротах и взводах, обычно не более 1-3%, в ВОВ такое тоже были  и благодаря им  в критические минуты боя командирам удавалось выполнить приказ и сохранить жизни многих  солдат.  Почему такое случается,  видимо по одной причине, либо они заговоренные, либо Бог их очень любит и оберегает. И потом, в таких трубах газа нет и от искры они не взрывается, проста там чертовский трудно дышать.
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5 час.
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