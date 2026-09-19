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Воронежские новости

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В Воронеже опровергли фейк о вбросах бюллетеней на участке №1244

В Воронеже опровергли фейк о вбросах бюллетеней на участке №1244

Воронежский участок №1244 стал героем фейка: в телеграм-каналах распространяют видео-кружок, якобы подтверждающий вброс бюллетеней.

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