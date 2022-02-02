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Горячая канадская зима: Джастин Трюдо не смог увидеть за «маргиналами» людей

Горячая канадская зима: Джастин Трюдо не смог увидеть за «маргиналами» людей

Последние события в Канаде, где местные дальнобойщики организовали одну из самых массовых в современной истории страны протестных акций в виде марша на столицу Оттаву, на первый взгляд напоминают очередное выступление «антиваксеров».

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