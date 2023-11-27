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Смородская о «Локо» и судействе: «Высказывания Баринова и Галактионова в корне неверны. На месте руководства клуба я бы их наказала»

Смородская о «Локо» и судействе: «Высказывания Баринова и Галактионова в корне неверны. На месте руководства клуба я бы их наказала»

После матча Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3) главный тренер и капитан железнодорожников раскритиковали судейство в резкой форме.

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