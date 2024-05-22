Мертвую девочку нашли в доме, где расправились с 5-летней Вероникой Николаевой

Шестилетнюю малышку нашли мертвой вечером 21 мая в квартире на улице Волжской в Черноречье. Как сообщил источник в правоохранительных органах, именно в этом доме в 2022 году два педофила погубили пятилетнюю Веронику.
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