Куда идем – с Татьяной Троянской

Наш обозреватель предлагает обратить внимание на фестиваль сериалов, два неординарных спектакля, новый фильм и выставку самобытного живописца СЕРИАЛЫ – ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ Любителей сериалов приглашают 17 августа посмотреть свои любимые фильмы вне дома.