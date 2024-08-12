Куда идем – с Татьяной Троянской

Наш обозреватель предлагает обратить внимание на фестиваль сериалов, два неординарных спектакля, новый фильм и выставку самобытного живописца СЕРИАЛЫ – ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ Любителей сериалов приглашают 17 августа посмотреть свои любимые фильмы вне дома.
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