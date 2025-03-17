«Закрученный свет» в новых дисплеях: учёные создали OLED-технологию на основе движения электронов по спирали

Международная группа исследователей из Кембриджского университета и Технического университета Эйндховена преодолела многолетнее препятствие в разработке органических полупроводников, открыв путь к созданию более энергоэффективных OLED-дисплеев и перспективных технологий вроде спинтроники и квантовых вычислений.
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