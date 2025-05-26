Новосибирец Михаил Обмета 83 года считался без вести пропавшим

Активистами Ставропольского регионального отделения общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» из поискового отряда «Георгиевская крепость» Георгиевск в результате проведения поисково-розыскных мероприятий в окрестностях Кизляра Моздокского района обнаружены останки солдата рабочей крестьянской Красной армии с солдатским медальоном.
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