Убытки Украины от польской блокады могли превысить миллиард евро

По оценкам экспертов, Киев понес убытков на €400 млн. Об этом пишет РИА Новости. В том случае, если конфликт не разрешится в краткосрочной перспективе, то имеющиеся убытки могут исчисляться большими суммами.
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