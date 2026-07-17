‼️🇷🇺🏴☠ ФСБ задержала админа tg-канала, постоянно публикующего "прилеты" ▪️Появились кадры обыска у администратора регионального tg-канала, работавшего в нарушение Указа Главы ДНР 39 от 29.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
‼️🇷🇺🏴☠ ФСБ задержала админа tg-канала, постоянно публикующего "прилеты" ▪️Появились кадры обыска у администратора регионального tg-канала, работавшего в нарушение Указа Главы ДНР 39 от 29.
Свежие комментарии