Как высокая ставка ЦБ повлияет на бизнес в центральных регионах России

25 октября Центробанк впервые в истории России поднял ключевую ставку выше 20 % – с 19 % до 21 %. Это решение глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила борьбой с инфляцией, которая, по ее словам, в два раза превысила ожидаемый уровень.