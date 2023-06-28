Володин поручил составить и огласить список госслужащих, которые удрали из РФ на фоне мятежа

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания обратился к председателю Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискарёву (генерал-полковник юстиции, руководитель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, экс-первый замглавы Следственного комитета РФ) с просьбой выяснить, кто из госслужащих во время событий 24 июня покинул Россию.
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