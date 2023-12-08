Глава ФТР Тарпищев: по рейтингу наши теннисисты на Олимпиаду проходят

Глава Федерации тенниса России Шамиль Трапищев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) поздно принял решение по допуску спортсменов из России до Олимпийских игр - 2024 в Париже, поскольку многие атлеты уже не успевают квалифицироваться, а также рассказал, когда ждать решения по допуску теннисистов.