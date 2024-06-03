На Wildberries появилась новая схема мошенничества: маркетплейс не реагирует, страдают продавцы

Аферисты придумали изобретательную схему мошенничества на Wildberries. Рассказываем, что известно.46-летний Сергей торговал подарочными наборами и шоколадом на Wildberries, пока не встретился на пути мошенников.
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