Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 408 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    ИО президента там не Зеленский точно!Зеленский выступи...
  • Игорь Васиков
    Форма для того и создаётся что-бы носить её на службе.Откуда у Белоусов...
  • Татьяна Мартыненко
    Пусть бойцы сво отдохнут,а мигрантами занимаютсяте,кому за это платят зарплату.Наглость мигранто...

На Wildberries появилась новая схема мошенничества: маркетплейс не реагирует, страдают продавцы

На Wildberries появилась новая схема мошенничества: маркетплейс не реагирует, страдают продавцы

Аферисты придумали изобретательную схему мошенничества на Wildberries. Рассказываем, что известно.46-летний Сергей торговал подарочными наборами и шоколадом на Wildberries, пока не встретился на пути мошенников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх