«Если вдруг какие проблемы… Мы приедем»: Взявшему под контроль ситуацию с цыганами полпреду Жоге позвонили с фронта. Военкор был краток

Полпред президента России на Урале Артём Жога выступил с важным заявлением по ситуации в Коркино, где случился русский бунт после убийства цыганами русской девушки, а также взял ситуацию под личный контроль.
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